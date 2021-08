Filipe Luís - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/08/2021 15:32

Quando entrar em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, Filipe Luís vai escrever mais um importante capítulo de sua história no Flamengo. Titular na série de títulos conquistados desde 2019, o lateral-esquerdo está prestes a alcançar a marca de 100 partidas com a camisa do clube carioca.

Contratado em julho de 2019 após passagem vitoriosa pela Europa, Filipe Luís realizou o sonho de jogar no Flamengo com direito a oito títulos no período de dois anos: Libertadores, Brasileiro (2), Supercopa do Brasil (2), Carioca (2) e Recopa Sul-Americana.

Além das conquistas, o lateral-esquerdo se tornou um dos líderes da equipe dentro e fora de campo. Em entrevista recente à FlaTV, ele fez questão de exaltar a fase que vive no Flamengo.

- Estou feliz no trabalho, porque meus companheiros fazem que seja mais fácil, o time ganha, a gente está sendo campeão. Me sinto muito importante dentro do grupo, minha voz é ativa. Isso faz com que eu sinta vontade de trabalhar. Eu gosto de morar no Rio de Janeiro. Hoje, é o momento mais feliz da minha carreira.

Titular absoluto da lateral esquerda, Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2021 e já revelou a vontade de renovar o vínculo com o clube. Com 36 anos recém completados, ele parece não sentir os efeitos da idade avançada e acumula números significativos. Na atual temporada, por exemplo, o lateral disputou 27 dos 35 jogos do elenco principal do Rubro-Negro.

Números de Filipe Luís no Flamengo:

2019 - 23 jogos

2020 - 49 jogos

2021 - 27 jogos

Nos 99 jogos já realizados com o Manto, Filipe Luís foi titular em 98 e soma 64 vitórias, 17 empates e 18 derrotas - um aproveitamento de 70,4% dos pontos em disputa. O lateral tem três gols pelo clube até o momento.

Olimpia e Flamengo começam a decidir uma vaga nas semifinais da Libertadores na noite desta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Manuel Ferreira. A partida de volta será na próxima semana, no Mané Garrincha, em Brasília.