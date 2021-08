Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/08/2021 18:30 | Atualizado 11/08/2021 18:33

O Flamengo já está escalado para o confronto desta quarta-feira, às 19h15, contra o Olimpia, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, no estádio Para Uno. Sem surpresa, o técnico Renato Gaúcho escalou força máxima em busca da vantagem, com exceção de Rodrigo Caio, que não viajou com a delegação.

O Flamengo irá a campo com: Diego Alves, Isla, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Bruno Henrique.



Publicidade

Já no banco de reservas, duas novidades ficarão como opção. O zagueiro Noga e o atacante Lázaro ganham uma chance, já que Bruno Viana, com Covid-19, e Pedro, recuperando-se de entorse no tornozelo, ficaram no Rio

Escalação e banco do Flamengo contra o Olimpia, no Paraguai Divulgação/Flamengo