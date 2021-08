Victor Salazar questiona atuação do VAR na partida contra o Flamengo - Foto: Reprodução

Publicado 12/08/2021 14:19

Rio - O lateral-direito do Olimpia, Victor Salazar, publicou uma foto em suas redes sociais de como ficou após o choque com o meio-campista Arrascaeta, na partida contra o Flamengo, pelas quartas de final, da Libertadores. O jogador sofreu traumatismo craniano, passou a noite no hospital e agora revela que está tudo bem.

Além disso, o atleta aproveitou para questionar a atuação do VAR no lance da falta contra o meia uruguaio durante a partida. Irônico, Salazar não acreditou que a arbitragem não expulsou Arrascaeta com o cartão vermelho.

"O pior já passou. Obrigado ao corpo médio, a meus companheiros e a todos que se preocuparam pelo meu estado de saúde. Me contaram que isso não terminou em [cartão] vermelho. Em breve voltaremos com tudo", disse Victor Salazar.

Após o confronto, o meia Arrascaeta foi às suas redes sociais para desejar melhoras ao jogador argentino. "Pronta recuperação para nosso colega. (Quero) pedir desculpas pelo golpe involuntário", disse o meia uruguaio.

