Publicado 12/08/2021 06:55 | Atualizado 12/08/2021 08:25

Rio - A Prefeitura de Niterói autorizou que, a partir desta quinta-feira (12), as pessoas que tiveram efeito adverso na primeira dose de Astrazeneca poderão tomar a segunda dose de Pfizer. Para fazer o esquema vacinal misto, chamada de intercambialidade, o vacinado deverá preencher um termo de consentimento, onde deverá detalhar qual foi o efeito adverso apresentado.

A mistura de Astrazeneca com Pfizer já foi testada na Alemanha, França, Suécia, Noruega e Dinamarca. No Brasil, o Ministério da Saúde já autorizou o esquema misto para gestantes que receberam a primeira dose de Astrazeneca. Em Niterói, a população deverá apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da primeira dose no ato da vacinação, além do termo de consentimento.

Nesta quinta-feira, Niterói realiza a vacinação de pessoas de 23 anos, além da repescagem de primeira dose para os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiência permanente. A imunização ocorrerá na Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço, e no drive thru do Campus da UFF, no Gragoata, das 08h às 17h, com entrada até às 16h.