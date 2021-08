Glenda Kozlowski - Reprodução

Publicado 14/08/2021 15:46

Rio - Neste sábado, a apresentadora Glenda Kozlowski revelou, pelas redes sociais, que está com covid-19. Aos 46 anos, a jornalista aparenta ter contraído uma forma branda da doença e ressalta o poder da meditação durante o processo de recuperação. Além disso, Glenda contou que ela e o vírus têm conversado e que agora os dois estão se dando bem.

"É COVID? É. A madrugada não foi fácil. Mas decidi aceitar. Durante a meditação conversei com o vírus que resolveu entrar no meu corpo, se aproveitando de um mês alucinante de trabalho e o cansaço que baixaram minha imunidade.

Entendi que ele se aproveitou. Agradeço pelos ensinamentos que me traz, e combinamos que o estrago acabou por aqui. Meditei pensando em cada célula do meu corpo. E é incrível, como minha mente pode - Aliada a respiração - aumentar meu campo energético. Primeiro de cada uma das minhas bilhões de células, depois dos meus chakras, e por fim, num grande arco-íris, do meu corpo todo, expandindo a minha volta. Pois bem.. essa foto eu tirei logo depois dessa meditação. Aceitação não significa se entregar. Mas entender o processo e amadurecer com ele. Entrar no flow da vida requer esforço. Requer consciência. Requer “enxergar” a verdade dos acontecimentos.

Estamos lidando com um vírus que em cada corpo faz um estrago diferente. Não existem 100 por cento de certezas pra nada, nem ninguém. Mas algo podemos fazer. Cuidar da energia. Somos energia. Todos nesta dimensão. Energia “fala” com energia. E é justamente isso que tenho feito desde então. Cuidando da minha energia através da meditação, amor e alimentação. Bati um papão com o Sr. COVID. Estamos nos entendendo bem. Faço até Ho-ponopono pra ele. Sigamos com coragem, amor e fé. Mais uma vez, obrigada por tantas mensagens de carinho!!

Todas me deixam ainda mais forte! Beijo em cada um de vocês!", escreveu Glenda nas redes sociais.

