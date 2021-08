Secretário Daniel Soranz acompanhou a vacinação de pessoas com 23 anos no sábado - Fábio Porto / Agência O DIA

Rio - A cidade do Rio chega em uma semana decisiva e aguardada: até a próxima sexta-feira, a população maior de 18 anos já terá recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A adesão dos jovens tem sido alta - no sábado, a capital fluminense bateu recorde de doses aplicadas: 98 mil nos jovens de 23 anos.

O calendário da semana começa com a vacinação de jovens de 22 anos na segunda-feira (16); na terça (17), 21 anos; quarta-feira (18) é o dia das pessoas de 20 anos; na quinta (19), 19 anos; e na sexta (20), 18 anos. A orientação é que mulheres procurem se vacinar pela manhã, e homens à tarde.

No sábado, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que o estoque de vacinas do município está regularizado e que as doses estocadas "há mais de uma semana" pelo Ministério da Saúde (MS) foram entregues. Segundo ele, a previsão da pasta, neste momento, é acelerar e distribuir os lotes até o próximo domingo para que não haja mais interrupções no calendário.

