Município do Rio ultrapassou a marca de dois milhões de cariocas com o esquema vacinal completoDivulgação

Publicado 14/08/2021 21:37 | Atualizado 14/08/2021 22:05

Rio - O Município do Rio ultrapassou, neste sábado, 14, a marca de dois milhões de cariocas com o esquema vacinal completo (2.005.962 segundas doses aplicadas). Outras 137.848 receberam o imunizante da Janssen, que tem dose única. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 40,6% da população-alvo está totalmente vacinada. Também neste sábado, a capital fluminense bateu um novo recorde e administrou 98.203 doses de imunizantes contra a covid-19.

Até o momento, segundo a pasta, 4.448.724 pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose (D1) de CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer no Rio, o que representa 86,9% da população carioca elegível para a vacinação. Neste sábado, destinado à primeira dose de jovens de 23 anos, foram 68.607 aplicações de D1 e 29.203 de D2.

Estoque regularizado

Na manhã deste sábado, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que o estoque de vacinas do município está regularizado e que as doses estocadas "há mais de uma semana" pelo Ministério da Saúde (MS) foram entregues. Segundo ele, a previsão da pasta, neste momento, é acelerar e distribuir os lotes até o próximo domingo para que não haja mais interrupções no calendário.

Soranz também comemorou que a adesão dos jovens à vacina está alta. "O Rio amanheceu com os postos de saúde bem cheios. A população de 23 anos estava muito ansiosa para tomar a vacina, eles tiveram essa vacinação adiada por três dias. Espero que esse grupo continue com essa adesão incrível que os cariocas estão tendo com a vacina para a covid. Cada faixa etária que a gente passa, a gente vê que a grande maioria da população vem se vacinar e vem se vacinar na data correta, não está deixando para vacinar na repescagem. Isso faz muita diferença para a organização da campanha na cidade do Rio", celebrou.

Calendário