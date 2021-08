Estado do Rio registrou, neste sábado, 83 mortes e 3.861 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Reprodução/arte

Publicado 14/08/2021 17:51

Rio - Neste sábado, 14, o estado do Rio registrou 83 mortes e 3.861 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 60.632 óbitos e 1.080.746 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste sábado.



Segundo a secretaria, 1.002.139 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 1.827 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria Covid está em 42,2%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 67%.

