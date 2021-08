No Instagram, Nahaty Mello publicou mensagem para Ricardo Jucá no último Dia dos Namorados - Reprodução/Instagram

Publicado 14/08/2021 16:30

Rio - A grávida de seis meses Nahaty Gomes de Mello, de 33 anos, morta a tiros pelo marido , na noite desta sexta-feira, 13, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, se declarava para ele nas redes sociais. Ricardo Pinheiro Jucá foi autuado em flagrante por duplo homicídio - cometido contra a companheira e a sogra - e pela tentativa de homicídio contra o sogro, segundo a Polícia Civil.

Em seu perfil no Instagram, a mulher, que era juíza de paz, publicava mensagens de carinho para o companheiro em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, e o Dia dos Pais, comemorado no domingo passado. Na última ocasião, Nahaty escreveu: "Meu amor, feliz dia dos pais!!". "Nesses 6 meses do nosso pacotinho eu só tenho amor, gratidão e certeza de que nossa filha tirou a sorte grande em te ter como PAI!!".







No dia 23 de maio, a vítima desejou feliz aniversário para o companheiro, com o recado: "Te amo tanto que dói!!". E acrescentou: "Obrigada por fazer de mim uma pessoa melhor! Obrigada por todos os dias me fazer gargalhar, e obrigada por ser meu melhor amigo, meu marido e eterno namorado!".







Já no Dia dos Namorados, Nahaty começou a postagem dizendo que a data é "um dia a mais para darmos valor a quem temos ao nosso lado!!". "Meu marido é, e sempre será meu eterno namorado, pois buscamos cultivar sempre momentos leves, alegres, românticos, únicos! Casamento é bom demais, pq vc pode ter seu namorado (ou namorada) pertinho o tempo todo… o meu conselho para cada um é que nunca se esqueçam de aproveitar cada momento ao lado de quem se ama!", finalizou.







Nas redes sociais, colegas e conhecidos de Nahaty lamentaram a sua morte. "Lamentável tudo o que aconteceu. Que Deus conforte todos os familiares!", disse um homem. "Não dá para acreditar que ele tirou a sua vida", publicou uma mulher. "Minha linda, meu doce, você e doutora Rose (mãe de Nahaty, morta na mesma ocorrência), agora, são estrelas. Sempre amarei vocês, pessoas maravilhosas. Meu coração está chorando", postou outra internauta.

O crime

Em nota, a Polícia Militar informou que, na noite de sexta-feira, 13, policiais militares do 11ºBPM (Nova Friburgo) foram acionados para verificar ocorrência no bairro Cônego, no município de Nova Friburgo. No local, três pessoas foram encontradas feridas.

Segundo a PM, o Corpo de Bombeiros também foi acionado e socorreu uma pessoa ferida ao Hospital Municipal Raul Sertã. As outras duas pessoas feridas estavam em óbito. A equipe policial do 11ºBPM deteve um indivíduo na residência e apreendeu uma pistola calibre 9 mm e munições. Ocorrência encaminhada para a 151ª DP.

Em nota, a Polícia Civil disse que, de acordo com a 151ª DP (Nova Friburgo), um homem foi preso por policiais militares acusado de atirar na mulher grávida e nos sogros. A perícia foi realizada no local e o autor encaminhado ao sistema penitenciário.