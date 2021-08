Ricardo Pinheiro Jucá é suspeito de matar a companheira, Nahaty Gomes de Mello, que estava grávida - Reprodução/Instagram

Publicado 14/08/2021 12:19 | Atualizado 14/08/2021 15:57

Um homem de 43 anos, identificado como Ricardo Pinheiro Jucá, foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira, 13, suspeito de matar a tiros a esposa, de 33 anos, que estava grávida de seis meses, a sogra, de 67 anos, e ainda balear o sogro, de 75 anos, na residência do casal, na Rua Wenceslau Braz, no Cascatinha, em Nova Friburgo. As vítimas foram identificadas como Nahaty Gomes de Mello, companheira do suspeito e juíza de paz, Rosimary Gomes da Cunha e Wellington Braga Mello, sogros do homem.

Segundo o 11º BPM de Nova Friburgo, os policiais militares foram acionados para um caso de ameaça. Chegando ao endereço, os PMs conseguiram prender o suspeito, que estava armado com uma pistola 9 milímetros e já havia efetuado vários disparos contra as vítimas.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a esposa do atirador e a mãe dela, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o sogro do suspeito foi atendido e encaminhado para o Hospital Municipal Raul Sertã. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.



Em nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com a 151ª DP (Nova Friburgo), o homem foi autuado em flagrante por duplo homicídio - cometido contra a companheira e a sogra - e pela tentativa de homicídio contra o sogro. A perícia foi realizada no local e o autor encaminhado ao sistema penitenciário.