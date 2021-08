Prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, e secretário de Assistência Social, Marcinho Alves, em visita as sedes do Conselho Tutelar - Divulgação

Publicado 13/08/2021 15:08

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, e o secretário de Assistência Social, Marcinho Alves, visitaram as sedes dos Conselhos Tutelares I e II, localizados no Centro e no distrito de Conselheiro Paulino, respectivamente, nesta quinta-feira (12/08). O chefe do Executivo e o gestor da pasta estiveram nos locais para tratar da mudança de endereço das sedes.

Acompanhados do coordenador administrativo dos conselhos tutelares, Diego Asth, prefeito e secretário adiantaram que a mudança do Conselho Tutelar do Centro (CT I) para a nova sede, na Rua Mac Niven, no Centro, deve acontecer ainda este mês. De acordo com Marcinho Alves, só falta assinar o contrato.

Já a mudança de endereço do Conselho Tutelar de Conselheiro Paulino (CT II), está prevista para março de 2022. A nova sede será na antiga Escola Municipal Izabel Gomes Teixeira, no Parque das Flores, no distrito de Conselheiro Paulino. Desativado há quase cinco anos, o local já foi alvo de vandalismo, além de denúncias de consumo de drogas e bebidas alcoólicas. Por se tratar de um espaço desativado e com uma estrutura física em boas condições, as obras de reparo devem iniciar no próximo dia 26.

Segundo o coordenador administrativo dos CTs, há quase dez anos os servidores identificaram a necessidade de realizar a mudança. “É um pedido antigo. Atualmente, funcionamos em um espaço cedido pela Secretaria de Educação e esse espaço precisa de muitas melhorias.

Durante a visita também foram colocados pontos importantes como a melhora nas condições de trabalho e aquisição de recursos humanos e equipamentos, principalmente computadores: “É importante ressaltar ainda que a mudança de local vai trazer, como consequência natural, a melhoria da prestação de serviços e melhores condições de trabalho aos servidores”, frisou Diego.

“A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, entende que, por conta do número de habitantes na cidade e a crescente demanda, é necessária a ampliação do trabalho realizado. A escolha do local é estratégica, tendo em vista que a área é uma das que mais apresenta necessidade do suporte oferecido pelo Conselho Tutelar”, explicou o secretário.