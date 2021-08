Drogas apreendidas em ação do 11º BPM de Nova Friburgo - Divulgação

Drogas apreendidas em ação do 11º BPM de Nova FriburgoDivulgação

Publicado 11/08/2021 14:56

Na tarde desta terça-feira (10/08), uma ação de combate ao tráfico realizada pelo policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, resultou prisão de dois suspeitos, de 23 e 19 anos, na apreensão de dois adolescentes de 17 anos e na apreensão de quase um quilo de drogas.

A abordagem aconteceu na Rua José Poletti, no bairro Ruy Sanglard, no distrito de Conselheiro Paulino. Com o grupo foram apreendidos 785 gramas de cocaína, já dividida em papelotes, e 182 gramas de maconha, também em embalagens menores, prontas para comercialização.

Publicidade

A ocorrência foi apresentada na 151°DP (Nova Friburgo), onde os acusados foram autuados, permanecendo os maiores presos e os menores apreendidos, juntamente com todo material.