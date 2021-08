Deam de Nova Friburgo participa da Operação Gaia - Divulgação/ Deam

Publicado 10/08/2021 14:43

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, sob comando da delegada Mariana Thomé de Moraes, cumpriu dois mandados de prisão nesta terça-feira (10/08), na “Operação Gaia”, deflagrada pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), para cumprir mandados de prisão contra acusados de violência contra a mulher.

Cerca de 80 mandados de prisão foram expedidos nesta operação, que acontece em todo o estado do Rio de Janeiro, pelos 15 anos da Lei Maria da Penha. Em Nova Friburgo dois homens foram presos no bairro Olaria, por não pagamento de pensão alimentícia e por descumprimento de medidas protetivas.

Segundo a Deam, o acusado de 47 anos foi preso às 11h30, tendo contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar, pela prática dos crimes de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, Injúria e Violação de Domicílio, os últimos na forma da Lei Maria da Penha. Já o acusado de 31 anos foi detido por volta das 11h45. Contra ele existe um mandado expedido pela 2ª Vara de Família de Nova Friburgo.

Em todo o estado, até o momento, 42 pessoas foram presas. A ação conta com o apoio de delegacias do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI).