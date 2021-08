Pistola falsa apreendida com suspeito de roubo em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 09/08/2021 18:20

Um homem de 27 anos, suspeito de ter roubado o celular de uma vítima na pista de skate, no centro de Nova Friburgo, no dia 30 de julho, foi preso em ação dos policiais militares do 11º BPM, no sábado (7/08). Segundo os PMs, o suspeito estaria ameaçando as pessoas que passavam pela Rua Francisco Luís Fernandes, no distrito de Conselheiro Paulino, com uma arma. Mas ao abordar o homem, os policiais descobriram que a pistola era falsa.

Após a abordagem e apreensão do simulacro de pistola, o suspeito foi reconhecido como sendo o autor do crime de roubo no mês passado. Ele foi encaminhado para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça.

Ainda no sábado, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam um homem de 20 anos, por tráfico de drogas, na Rua Antônio Banjar, no bairro Catarcione. Com o suspeito foram apreendidos 37 unidades de maconha. Já os PMs do Serviço Reservado prenderam uma mulher, de 21 anos, com 13 papelotes de cocaína, na Rua Afonso Mário de Azevedo, no Alto de Olaria.

Na sexta-feira (6/08), os PMs do Serviço Reservado já tinham apreendido um adolescente de 17 anos, em abordagem no Alto de Olaria. O menor foi detido na Rua Uruguaiana, com 37 papelotes de cocaína.