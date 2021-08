Drogas apreendidas com a imagem do personagem José Alfredo, o comendador da novela Império - Divulgação

Drogas apreendidas com a imagem do personagem José Alfredo, o comendador da novela ImpérioDivulgação

Publicado 06/08/2021 17:37

Um adolesncente de 15 anos foi apreendido nesta quinta-feira (05/08), durante abordagem dos policiais militares do Serviço Reservado, na Praça Getúlio Vargas, no centro de Nova Friburgo. O jovem estava com uma sacola com drogas e foi encaminhado para a 151ª DP, mas um detalhe nas embalagens chamou atenção, elas traziam a imagem de um personagem da novela da Globo, Império, que está sendo reprisada pela emissora.

Com o menor foram apreendidas 23 unidades de cocaína e seis de maconha. A imagem do ator Alexandre Nero, que interpretou o famoso comendador no folhetim, foi impressa e grampeada nas embalagens de cocaína, que ainda tinha a inscrição “pó da Vilage”, fazendo referência a outro bairro da área central de Nova Friburgo, e o valor pelo qual o entorpecente deveria ser vendido.

Publicidade

Também nesta quinta-feira, dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos pelos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), na Rua Francisco Luís Fernandes, no distrito de Conselheiro Paulino. Com os suspeitos foram apreendidos 73 papelotes de cocaína.

No bairro Catarcione, os PMs do Patamo, ao verificar uma denúncia de tráfico de drogas, apreenderam uma sacola com 800 gramas de maconha. As drogas estavam na Rua Antônio Banjar, jogadas, levando a conclusão de que teriam sido deixadas para trás pelos suspeitos de tráfico que fugiram ao perceber a aproximação da viatura.