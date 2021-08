Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

04/08/2021

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, emitiu um comunicado sobre a suspensão da vacinação com a primeira dose nesta quinta (5/08) e sexta-feira (6/08), por falta do imunizante. Segundo a Secretaria, a entrega de novas doses que normalmente acontece na quarta-feira foi transferida para a quinta-feira, inviabilizando a continuidade da vacinação.

Nesta quinta-feira estava prevista a imunização com a primeira dose para pessoas com 30 anos, sem comorbidades, e de segunda dose para obesos e doentes crônicos de 54 a 59 anos. Já na sexta-feira seria a vez da vacinação com a segunda dose para estagiários de anos finais em cursos de saúde, com idade superior a 18 anos.

Um novo calendário será divulgado assim que o município receber nova remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde e distribuída pelo Governo do Estado.