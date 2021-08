Incêndio em vegetação em Nova Friburgo - Divulgação/ 6GBM

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio Secretaria Municipal de Defesa Civil, está prestes a firmar parceria com o 6º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Nova Friburgo, que visa reduzir as ocorrências de fogo em vegetação no município.

A parceria consiste no seguinte: todas as ocorrências relacionadas a fogo em vegetação atendidas pelo 6º GBM – especialmente as que têm indícios de incêndio criminoso -, serão repassadas à Defesa Civil de Nova Friburgo que, posteriormente, fará uma vistoria no local e comunicará a ação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Caso seja necessário, esta também poderá acionar o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

A proposta da parceria foi feita pelo agora ex-comandante do 6º GBM, tenente-coronel Fábio Gonçalves, que já havia comandado o quartel de Teresópolis e notou que parceria semelhante reduziu em cerca de 40% as ocorrências de fogo em vegetação de um ano para o outro na cidade vizinha.

O novo comandante do 6º GBM, tenente-coronel Claudiomiro da Silva Oliveira, já se reuniu brevemente com o secretário municipal de Defesa Civil, Evi Gomes da Silva, e sinalizou positivamente ao andamento da parceria. De acordo com Evi, apesar de os registros de fogo em vegetação ainda não estarem tão elevados, em breve o 6º GBM fornecerá os relatórios de suas ações para que as vistorias possam ser iniciadas e esse crime ambiental possa ser coibido com maior eficácia.

“Estamos aguardando o Corpo de Bombeiros nos encaminhar esse relatório para que possamos iniciar essas vistorias. Dessa forma poderemos identificar algo que tenha colaborado para esse incêndio e responsabilizar essas pessoas pelo cometimento desse crime ambiental”, afirmou Evi.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Friburgo reforça que em caso de incêndio a população friburguense deve procurar o 6º GBM através do número 193, pois é a corporação que dispõe dos meios necessários para o combate às chamas. Qualquer outra ocorrência relacionada à Defesa Civil deve ser direcionada ao número 199.