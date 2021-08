Potes de vidro podem ser doados para ajudar o Hospital Maternidade de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 03/08/2021 15:15

O banco de leite do Hospital Maternidade Doutor Mário Dutra de Castro, de Nova Friburgo, está precisando de doações de potes de vidro com tampa plástica para o armazenamento do leite materno. As doações podem ser feitas todos os dias, das 8h às 16h, na unidade do banco de leite da Maternidade, que fica na Travessa Antônio Fernandes Moreira, 12, no centro da cidade.

Neste mês de agosto, em celebração ao “Agosto Dourado” de incentivo à amamentação, Nova Friburgo promove campanhas de apoio e incentivo. Do dia 1° até o dia 7 de agosto é considerada a Semana Mundial do Aleitamento Materno, em comemoração a esse período, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo realiza ações que conscientizem e orientam as mães sobre lactação.

A Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno definiu que o tema de 2021 será “Proteja a amamentação: uma responsabilidade compartilhada", reforçando a importância da Rede de Apoio, que é composta por profissionais da saúde, família, amigos, empregador (através da garantia dos direitos trabalhistas) e toda a população.

Diante disso, a Área Técnica de Saúde da Criança, Adolescente e Aleitamento Materno, a coordenação da Rede Cegonha e a direção do Hospital Maternidade Doutor Mário Dutra de Castro realizam atividades de conscientização no município. Na tarde da segunda-feira (2/08), foi transmitido o filme ‘’Marte espera a mamãe’’ na Maternidade para as lactantes.

Já nesta terça (3/08) e quarta-feira (4/08), também será oferecido na unidade um café da manhã especial com orientações sobre a amamentação para as gestantes, puérperas e doadoras de leite. Além disso, em todas as Unidades Básicas de Saúde haverá murais informativos até o final de agosto.