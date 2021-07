Estrutura com banheiros e chuveiro, capaz de abrigar homens e mulheres, foi montada em escola municipal de Nova Friburgo - Divulgação

Estrutura com banheiros e chuveiro, capaz de abrigar homens e mulheres, foi montada em escola municipal de Nova Friburgo Divulgação

Publicado 29/07/2021 16:33

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima prevista para Nova Friburgo nesta quinta-feira (29/07) é de 3 graus. Segundo a previsão, quinta e sexta-feira poderão ser os dias mais frios, desde a chegada da frente fria no Estado do Rio de Janeiro nesta semana. Para a sexta-feira (30/07), a mínima prevista é de 1 grau e a máxima não passa de 15 graus.

Na terça-feira (27/07), a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Defesa Civil, emitiu um alerta à população sobre a possibilidade de queda acentuada de temperatura, com condições para ocorrência de geada nas regiões mais elevadas. Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden), a passagem de um frente fria, seguida pelo avanço de uma massa de ar frio pelo estado, seria responsável pela queda acentuada da temperatura.

E nesta quinta-feira, pensando nas pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Nova Friburgo criou um grupo de trabalho e providenciou um abrigo temporário, que será utilizado enquanto durar a onda de frio. Um ponto de apoio emergencial e temporário foi implantado na Escola Municipal Dante Magliano, no bairro Ponte de Saudade. Nele, será oferecido acompanhamento por equipe multidisciplinar de Assistência Social e Saúde às pessoas em situação de rua.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, todas as 33 pessoas em situação de rua na cidade estão identificadas e recebem acompanhamento da equipe técnica.

O acolhimento não pode ser obrigatório. Contudo, na escola municipal é oferecida uma estrutura com banheiros e chuveiro, capaz de abrigar homens e mulheres. Uma equipe vai realizar o acolhimento às pessoas em situação de rua já identificadas e também às outras possíveis, neste período da frente fria.

“Trata-se de uma ação integrada para fortalecimento do atendimento de rede entre a Assistência Social e Saúde, com diagnóstico individualizado e o devido encaminhamento para outros serviços. Um veículo da Prefeitura estará à disposição para o transporte dos indivíduos e seus pertences até o abrigo provisório, que terá colchonetes, roupas de cama e cobertores novos e também oferecerá alimentação”, explicou o prefeito Johnny Maycon, que esteve no local acompanhando a montagem do abrigo temporário.