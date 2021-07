Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 27/07/2021 19:04 | Atualizado 27/07/2021 19:25

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, emitiu um comunicado sobre a suspensão da vacinação com a primeira dose neste semana no município, por falta do imunizante. Segundo a Secretaria, entre esta quarta (28/07) e sexta-feira (30/07), serão aplicadas apenas a segunda dose da vacina para as pessoas que estão no período de receber a imunização.

Assim como vem acontecendo com outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, a imunização de primeira aplicação foi interrompida temporariamente, porque, nas últimas semanas, o Governo Estadual encaminhou vacinas que, em sua maioria, possuem orientação para uso como segunda dose, e diante disso, não há imunizantes suficientes para os próximos grupos contemplados.

Com isso, o Dia D de vacinação, previsto para o próximo sábado (31/07), no qual seriam vacinadas as pessoas com até 28 anos, também foi adiado por falta de doses para a primeira aplicação.

A Prefeitura de Nova Friburgo aguarda o envio de doses por parte da Secretaria de Estado de Saúde para dar prosseguimento no calendário de vacinação.