Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo

Publicado 28/07/2021 13:24

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convocou na última semana, novos profissionais que irão atuar no Hospital Municipal Raul Sertã, nas Unidades Básicas de Saúde e nas Estratégias de Saúde da Família do município.

Os profissionais estão se apresentando no Setor de Medicina do Trabalho, que fica na Avenida Alberto Braune, número 224, segundo andar, no centro da cidade. Os candidatos têm até a próxima sexta-feira, dia 30 de julho, para levar a documentação que está em anexo no edital.

Ao todo, 49 pessoas foram convocadas. Dentre as especialidades estão: técnicos de enfermagem, psicólogos clínicos, enfermeiros, auxiliares de serviços gerais, cirurgião geral, médico do trabalho, técnicos de laboratório, farmacêutico e fisioterapeutas. O período do contrato dura 6 meses, podendo haver prorrogação.

É importante lembrar que a ausência em qualquer fase do edital implicará na perda do direito à vaga ao cargo que o candidato foi selecionado.