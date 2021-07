Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 28/07/2021 17:54

Nova Friburgo recebeu nesta quarta-feira (28/07) um novo lote de vacinas contra a Covid-19, enviado pelo Ministério da Saúde e entregue pelo Governo do Estado. Chegaram ao município 2.503 vacinas para primeira aplicação e 3.205 com orientação de uso para segunda dose. Contudo, segundo a Secretaria de Saúde, a quantidade é insuficiente, sendo mantida a suspensão do calendário

Das 5.708 vacinas, 918 são da Pfizer, 1.585 da CoronaVac (primeiras doses), 1.585 da CoronaVac (segunda dose) e 1.620 da Astrazeneca (segundas doses). Levando em conta que o município vacina em média 3,5 mil a 4 mil pessoas por dia, a quantidade de imunizantes enviada para Nova Friburgo é insuficiente para dar prosseguimento na vacinação do público-alvo de 33 a 28 anos, que estava agendado para acontecer nesta quarta, quinta, sexta-feira e no sábado, com o “Dia D”.

Sendo assim, o município mantém a suspensão da vacinação com a primeira dose neste semana, sendo aplicadas apenas a segunda dose da vacina para as pessoas que estão no período de receber a imunização. A Secretaria de Saúde aguarda a próxima entrega de doses que deve acontecer até o final desta semana para realizar um novo cronograma para os próximos dias.