Armas e drogas foram apreendidas com suspeito de tráfico em Nova Friburgo - Divulgação

Armas e drogas foram apreendidas com suspeito de tráfico em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 28/07/2021 14:58

Um homem de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso nesta terça-feira (27/07) pelos policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM, em abordagem na Rua Joaquim da Rosa Pinheiro, no bairro Jardim Califórnia, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Com o suspeito foram apreendidos dois revólveres, calibres 32 e 38, e 21 papelotes de cocaína.

A ocorrência foi apresentada na 151ª DP (Nova Friburgo), onde o suspeito foi autuado por tráfico e porte ilegal de arma.

Publicidade

Também nesta terça-feira, no distrito de Conselheiro Paulino, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado prenderam outros dois suspeitos de tráfico. Um homem de 19 anos foi abordado e detido na Rua Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, com 107 papelotes de cocaína. O segundo suspeito foi preso na mesma rua, na altura de Lagoa Seca, com 174 papelotes de cocaína.