Criminoso foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, mas não resistiu Divulgação

Publicado 26/07/2021 14:41

Rio - Um homem, sem identidade divulgada até o momento, foi morto na manhã desta segunda-feira (26), no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo, após confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo). De acordo com a PM, equipes foram ao local para verificar um possível roubo de carga.



Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) apreendem drogas e pistola com suspeito PMERJ/Divulgação

Chegando ao local indicado, os policiais localizaram o homem em atitude suspeita. Houve confronto e o criminoso ficou ferido. Ele chegou a ser levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola e drogas. Não houve informação sobre a suposta carga roubada. O caso está em andamento na 73°DP (Neves).