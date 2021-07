Adolescentes receberam o imunizante da Pfizer - Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

Publicado 26/07/2021 14:29 | Atualizado 26/07/2021 14:31

Rio - O projeto "PaqueTá Vacinada" imunizou, neste domingo (25), 90% da população da Ilha com idade entre 12 e 17 anos, contra a covid-19. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aplicou a primeira dose em 302 adolescentes. O estudo vai analisar os efeitos da vacinação em massa, a segurança do imunizante, a proteção de pessoas não vacinadas e a eficácia a cada dose recebida.

Em 20 de junho, os adultos a partir de 18 anos de Paquetá, primeiro grupo voluntário do projeto, receberam a primeira dose da AstraZeneca. Já os adolescentes tomaram o imunizante da Pfizer, que atualmente é único disponível no país com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação nesse público. A segunda dose das vacinas, tanto para adolescentes, quanto para adultos, será aplicada em 15 de agosto.

A vacinação ocorreu na unidade de saúde local, a UIS Manoel Arthur Villaboim, das 9h às 16h. Apenas os adolescentes residentes na Ilha e que fizeram o teste rápido para o novo coronavírus na etapa de inquérito sorológico foram vacinados na ação. A etapa realizada antes da imunização da população revelou que, entre os mais de 2,3 mil exames coletados na Ilha de Paquetá, 21% das crianças e adolescentes apresentaram anticorpos contra a covid-19 por terem sido expostos ao coronavírus. Além disso, antes da primeira dose da vacina ser aplicada nos voluntários do projeto, 40% dos adultos não-vacinados e 90% dos vacinados previamente à pesquisa testaram positivo para a presença desses anticorpos.