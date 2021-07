Vacinação antirrábica - Imagem Internet

Vacinação antirrábicaImagem Internet

Publicado 28/07/2021 14:34 | Atualizado 28/07/2021 15:01

Até esta terça-feira (27/07), mais de 600 vacinas já haviam sido aplicadas em cães e gatos na zona rural de Nova Friburgo. A Prefeitura, por meio do setor de Vigilância em Saúde Ambiental, vinculado à Subsecretaria Municipal de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo desde o início de julho a campanha de vacinação antirrábica itinerante.

A expectativa é de que cerca de seis mil animais sejam imunizados na campanha, que teve início na localidade de São Lourenço, no distrito de Campo do Coelho. Depois de São Lourenço, a campanha seguirá para os distritos de Lumiar e São Pedro da Serra e, posteriormente, para outros bairros e distritos do município.

A meta é atender a toda a zona rural de Nova Friburgo, área de maior risco para transmissão da raiva, por ser onde há incidência dos morcegos hematófagos (conhecidos como morcegos vampiros), que se alimentam exclusivamente de sangue de vertebrados.

Dúvidas e outras informações podem ser obtidas no setor de Vigilância em Saúde Ambiental do município, através do telefone 2543-6293.