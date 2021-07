Confecção de Artigos do Vestuário foi destaque entre os segmentos industriais - Renata Mello

Publicado 31/07/2021 09:00

A Indústria segue liderando o processo de recuperação econômica de Nova Friburgo e, consequentemente, do Centro-Norte Fluminense. Em junho, o setor industrial abriu 147 vagas de trabalho, sendo 105 somente em Nova Friburgo. Com isso, a região tem saldo acumulado de 1.478 empregos formais no setor, sendo Nova Friburgo responsável por 74% deles (+1.090). A análise feita pela Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, mostra ainda que no estado do Rio, o saldo foi de 15.962 contratações entre janeiro e junho de 2021.



Em junho, todas as regiões e 63 dos 92 municípios do estado apresentaram saldo positivo de contratações. No acumulado do ano, 70 cidades registraram saldo positivo, com destaque para a capital (+4.014), Macaé (+3.250), Niterói (+1.289), Nova Friburgo (+1.090), Volta Redonda (+1.019) e Campos dos Goytacazes (+1.005), com mais de mil novas vagas.



“Mais uma vez a nossa indústria demonstra a força e a resiliência já conhecida de outros tempos. As contratações mostram que há uma retomada em progresso, mas ainda assim, há falta de matéria-prima em alguns setores e insumos com preços altos. Os resultados demonstram um crescimento, mas ainda não podemos deixar a euforia nos cegar, já que é preciso avançar na vacinação e na aprovação das reformas pelo governo federal”, enfatiza Márcia Carestiato Sancho, presidente da Firjan Centro-Norte.



Entre os segmentos industriais, o destaque em junho foi a Confecção de Artigos do Vestuário (+91) seguindo pela Construção Civil (+20), Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plástico (+14) e Fabricação de Produtos de Metal (+13). No acumulado entre janeiro e junho deste ano, as empresas de confecção (+961) seguem destaque absoluto em contratações.



Em relação aos municípios do Centro-Norte Fluminense, Nova Friburgo centralizou a maior parte das vagas com Carmo (+20) e Bom Jardim (+14) em sequência. Sumidouro (-1) e Cordeiro (-6) foram as únicas cidades com saldo negativo.



Considerando todos os setores econômicos, o Centro-Norte abriu 336 novos postos de trabalho em junho. Além da Indústria, os setores de Comércio (+122), Serviços (+63) e Agropecuária (+4) também registraram saldo positivo. No acumulado dos últimos seis meses, Serviços e Comércio criaram 621 e 426, respectivamente. Agropecuária segue com -7 vagas.