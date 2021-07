Termômetro de rua no Paissandu em Nova Fribrugo registrou temperatura negativa - Pelas Trilhas/ William Maia

Publicado 30/07/2021 18:25

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso sobre o perigo da onda de frio no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o instituto, a temperaturas abaixo de 5 graus é um potencial risco à saúde, sendo orientado que em caso de emergência as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, pelo 199. O aviso vigora até o domingo (1/08).



Nesta sexta-feira (30/07), a previsão do Inmet para Nova Friburgo aponta mínima de 1 grau, mas a sensação térmica pode ser ainda pior. Na madrugada e na manhã de hoje, muitos friburguenses publicaram imagens dos relógios de rua, que chegaram a marcar temperatura negativa de menos um grau.



Para o sábado, a previsão é um pouco melhor, mas se mantém dentro da temperatura estimada no aviso, com máxima de 15 e mínima de 5 graus.

Acolhimento de pessoas em situação de rua



Prefeitura de Nova Friburgo motnou um ponto de apoio emergencial e temporário na Escola Municipal Dante Magliano Divulgação



Nos próximos dias, a Prefeitura de Nova Friburgo dará continuidade às ações de acolhimento às pessoas em situação de rua para o ponto de apoio emergencial e temporário implantado na Escola Municipal Dante Magliano, no bairro Ponte de Saudade. Segundo o município, na noite desta quinta-feira (29/07) e madrugada de sexta-feira, 18 pessoas em situação de rua foram abordadas e orientadas, destas, oito aceitaram o acolhimento e foram encaminhadas ao abrigo.