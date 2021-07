Drogas apreendidas em ação de combate ao tráfico em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 30/07/2021 17:42

Uma ação de combate ao tráfico de drogas, nas Rua Francisco Nicolau, no Alto de Olaria, em Nova Friburgo, terminou com a prisão de um suspeito de 18 anos, nesta quinta-feira (29/07).

O suspeito foi abordado pelos policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM, e com ele foram apreendidos 92 papelotes de cocaína. A ocorrência foi registrada na 151ª DP (Nova Friburgo).