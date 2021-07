Praça do pedágio na RJ-116 - Divulgação

Publicado 30/07/2021 15:49

Começa a ser cobrada à zero hora deste domingo (1/08) a nova tarifa básica do pedágio na RJ-116, que liga os municípios de Itaboraí a Macuco, passando por Nova Friburgo. Com o reajuste de R$ 0,70, o valor cobrado passa de R$ 6,30 para R$ 7, para carros de passeio. Para caminhões e ônibus de até dois eixos a tarifa passa para R$14,00. Veículos de três a seis eixos o valor será de R$28,00 e acima de seis eixos será cobrada a tarifa básica multiplicada pelo número de eixos do veículo.

O valor da tarifa básica sofre reajuste anual, conforme estabelecido no contrato de concessão firmado entre o Governo do Estado e a Concessionária Rota 116 S/A, servindo para a continuidade das obras e serviços ao longo dos 140 quilômetros de concessão. O reajuste foi aprovado no dia 27 de julho, durante sessão regulatória da Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos e Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) e publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (30/07).

A RJ-116 tem quatro praças de pedágio, localizadas nos quilômetros 1,9 em Itaboraí; 48,8, em Cachoeiras de Macacu; 90,4 em Nova Friburgo e 122,3 em Cordeiro. A Concessionária Rota 116 administra desde março de 2001, o eixo rodoviário formado por um trecho de 1,7 km da RJ 104 (Itaboraí) e a RJ 116, no trecho entre Itaboraí a Macuco, totalizando 140 quilômetros de rodovia concedida.

O atendimento ao usuário é feito ininterruptamente 24 horas por dia, com serviços de inspeção, reboque de veículos leves e pesados, caminhões para apreensão de animais e de combate a focos de incêndio. Os usuários contam com bases de apoio em diferentes trechos da rodovia e são feitos investimentos na conservação e manutenção da sua malha rodoviária.

Segundo a Concessionária Rota 116 S/A, entre as várias melhorias implantadas nos últimos anos, está a terceira faixa de rolamento do trecho de subida da Serra dos Três Picos, diminuindo o tempo de deslocamento dos motoristas no acesso aos municípios de Nova Friburgo e cidades vizinhas e a ampliação do Trecho Norte da Rodovia com terceira faixa e acostamento. Também vem sendo feito inúmeros investimentos em alargamentos de pontes, construção de novos trevos de acesso aos municípios sob área de concessão e recuperação do pavimento asfáltico.