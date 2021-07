Recuperação da Estrada de acesso ao Pico da Caledônia, em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 29/07/2021 19:03

O subsecretário Matiel Gonçalves, responsável pela Subprefeitura de Olaria, Cônego e Castinha em Nova Friburgo, usou as suas redes sociais, nesta quarta-feira (28/07), para divulgar o início do trabalho de recuperação da estrada da Caledônia, onde alguns paralelos tinham soltado, deixando grandes buracos na via. O Pico da Caledônia está entre os principais pontos turísticos do município, sendo uma das maiores montanhas do Estado.

Segundo Matiel, o trabalho segue sendo executado, contando com apoio da Secretaria Municipal de Obras e o uso de máquinas: “Quem conhece sabe que não é fácil o acesso e o trabalho é até perigoso, tem que ser feito com muita atenção e cuidado”, explicou o subsecretário.