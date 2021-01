Bruno Gagliasso Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 15:40 | Atualizado 06/01/2021 15:41

Rio - Bruno Gagliasso exibiu alguns detalhes da decoração do rancho que está sendo construído em Membeca, em Paraíba do Sul, no estado do Rio, para sua família. A casa fica localizada em uma montanha.

"Meu projeto de interiores do rancho ficou pronto! Quem é viciado em arquitetura sabe o que eu estou sentindo", declarou Bruno, que informou que o projeto foi feito pela arquiteta Hana Lerner.

Bruna Marquezine curtiu local e até brincou nos comentários. "Tá muito lindo! Tô fazendo a mala já pra me mudar!".

Bruno é casado com a apresentadora Giovanna Ewbank. Eles tem três filhos: Titi, Bless e Zyan.