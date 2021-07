Diversos casos da variante Delta já foram confirmados no Brasil - Reprodução

Diversos casos da variante Delta já foram confirmados no BrasilReprodução

Publicado 31/07/2021 13:00

A Prefeitura de nova Friburgo divulgou nesta sexta-feira (30/07) que o município fará parte de uma pesquisa genômica feita pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, com instrução do Ministério da Saúde. O objetivo principal do estudo é identificar qual a variante da Covid-19 está circulando nas internações recentes nos hospitais pertencentes à Rede Nacional de Vigilância Hospitalar.

Ao todo 30 materiais serão coletados para a análise, através do exame PCR, e encaminhados para o Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ). Não foi determinado público específico, porém é necessário que o infectado esteja internado no Hospital Municipal Raul Sertã.

Publicidade

Além disso, junto com o material, será preenchido um formulário com informações básicas, como dados pessoais e informações vacinais, caso o paciente tenha se imunizado contra a Covid-19. O governo municipal terá um prazo de três semanas para encaminhar as amostras à capital.

A expectativa da Subsecretaria de Vigilância em Saúde é que com o resultado dos exames, a cidade possa continuar monitorando os casos de variantes, e assim, evitar o número de infecções.