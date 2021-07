Vacinação contra a gripe em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 31/07/2021 15:00

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou um alerta sobre a vacinação contra influenza no município, que continua sendo feita para todos os públicos na próxima semana: “Essa imunização é de extrema importância para evitar a contaminação por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), como a gripe, principalmente em temporadas de inverno e de frio intenso, como tem sido nos últimos dias”.

A aplicação continua sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde, no Centro de Saúde Dr. Sílvio Henrique Braune, no Suspiro; no posto de saúde Dr. Tunney Kassuga, em Olaria; e na Policlínica Dr. Waldir Costa, em Conselheiro Paulino. Já na UBS/ESF de São Geraldo a vacinação contra a gripe será feita às terças e quintas-feiras.

É obrigatória a apresentação do CPF, RG, comprovante de residência, caderneta de vacinação e o cartão do SUS. Quem tomou a vacina contra a covid-19 deve aguardar 15 dias para receber a dose contra influenza.