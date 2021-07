Segundo o boletim, este cenário sugere possível manutenção do número de hospitalizações e óbitos em alto patamar, caso medidas preventivas não sejam adotadas - Leonardo Oliveira/FioCruz

Publicado 22/07/2021 11:28 | Atualizado 22/07/2021 11:35

A nova edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgada nesta quarta-feira, 21, mostrou que apenas 2 das 27 unidades federativas apresentam sinal de aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Acre e Amazonas. O boletim é referente a semana epidemiológica 28, que compreende o período de 11 a 17 de julho. Dentre as demais, 17 apresentam sinal de queda. No entanto, de acordo com os indicadores de transmissão comunitária, todas as capitais se encontram com nível de transmissão alto, muito alto ou extremamente alto.



Transmissão nos estados



Entre os estaodos, Acre e Amazonas apresentam sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. No Amazonas também é possível observar sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo. Já no Mato Grosso do Sul, Pará e Rio Grande do Sul observa-se sinal moderado de crescimento apenas na tendência de curto prazo, com sinal de estabilidade na tendência de longo prazo nos dois primeiros e sinal moderado de queda na tendência de longo prazo no último.



“Embora os sinais de tendência de queda e estabilidade sejam positivos, indicando poucos estados atualmente com sinal de crescimento nas tendências de longo ou curto prazo, os valores semanais continuam elevados, como apresentado pelo indicador de transmissão comunitária. Todos os estados apresentam macrorregiões em nível alto ou superior, sendo que 12 deles e o Distrito Federal têm macrorregiões em nível extremamente elevado. Isso evidencia a necessidade de manutenção de medidas de mitigação da transmissão”, disse o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes.



