Arthur Lira (PP-AL), Presidente da Câmara dos Deputados - Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Arthur Lira (PP-AL), Presidente da Câmara dos DeputadosMichel Jesus/Câmara dos Deputados

Publicado 22/07/2021 10:26

Rio - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), negou nesta quinta-feira, 22, a informação divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo de que o ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto, teria ameaçado a Câmara, condicionando as eleições de 2022 ao voto impresso e "auditável". As informações são do G1.

Conforme divulgado pelo jornal, o recado foi dado por Braga Netto no dia 8 de julho, na companhia de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na ocasião, o ministro teria dito que as eleições só vão acontecer caso o voto impresso seja adotado.

Lira, por sua vez, afirmou ao blog de Ana Flor, no G1, que vai se posicionar oficialmente, por meio de nota, sobre o assunto. Segundo o portal, ele chegou a dizer que a informação é uma "invenção".