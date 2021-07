Nayara Vit morreu no dia 8 de julho, após cair do 12º andar de um prédio no Chile - Reprodução

Nayara Vit morreu no dia 8 de julho, após cair do 12º andar de um prédio no ChileReprodução

Publicado 22/07/2021 09:21 | Atualizado 22/07/2021 09:32

As investigações acerca da morte da modelo brasileira Nayara Vit continuam. Nesta quinta-feira, 22, a polícia realizará a reconstituição da queda no local do ocorrido. O sepultamento da jovem também está previsto para acontecer nesta tarde, no Parque del Recuerdo Américo Vespúcio, região Metropolitana de Santiago.

fotogaleria



Nayara tinha 33 anos e morreu no dia 8 de julho após cair do 12º andar de um apartamento em Santiago, capital do Chile. Segundo informações do portal G1, o corpo foi liberado nesta semana pela polícia, após a realização de uma nova autópsia. A família acompanhará a despedida de forma on-line. A mãe da modelo, que mora em Porto União, no Norte de Santa Catarina, também deve acompanhar a cerimônia de casa.



Segundo a família de Nayara, os parentes desistiram de comparecer ao enterro devido a restrições impostas pelo governo chileno em razão da pandemia da covid-19.



A morte de Nayara inicialmente havia sido tratada como suicídio, mas passou a ser investigada pelo Departamento de Homicídios em Santiago, após uma amiga da modelo revelar uma suporta briga dela com o namorado. O executivo Rodrigo Del Valle Mijac estava com a modelo no apartamento na madrugada de 8 de julho, mas não desceu após a queda.



De acordo com informações do jornal chileno El Dínamo, em depoimento, Marcela Bakit, amiga de Nayara, afirmou ter ficado surpresa com a “falta de emoção” apresentada por Mijac. Nayara tinha 33 anos e morreu no dia 8 de julho após cair do 12º andar de um apartamento em Santiago, capital do Chile. Segundo informações do portal G1, o corpo foi liberado nesta semana pela polícia, após a realização de uma nova autópsia. A família acompanhará a despedida de forma on-line. A mãe da modelo, que mora em Porto União, no Norte de Santa Catarina, também deve acompanhar a cerimônia de casa.Segundo a família de Nayara, os parentes desistiram de comparecer ao enterro devido a restrições impostas pelo governo chileno em razão da pandemia da covid-19.A morte de Nayara inicialmente havia sido tratada como suicídio, mas passou a ser investigada pelo Departamento de Homicídios em Santiago, após uma amiga da modelo revelar uma suporta briga dela com o namorado. O executivo Rodrigo Del Valle Mijac estava com a modelo no apartamento na madrugada de 8 de julho, mas não desceu após a queda.De acordo com informações do jornal chileno El Dínamo, em depoimento, Marcela Bakit, amiga de Nayara, afirmou ter ficado surpresa com a “falta de emoção” apresentada por Mijac.

“Um grande vaso cai, isso por volta das 23h. Às 23h05, o golpe de seu corpo é ouvido entre as plantas, não diretamente no concreto. Isso é chocante, mas não há movimento, ninguém desce para ver o corpo. Ele não desce, e os carabineros [polícia chilena] assumem tudo”, contou.