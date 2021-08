Nesta semana, a Casa do Trabalhador de Nova Friburgo disponibiliza mais de 300 vagas de empregos. Há oportunidades para jovem aprendiz e para pessoas com todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, superior e curso profissionalizante. Entre as vagas oferecidas, existem diversas que não exigem experiência profissional.As 339 vagas de empregos estão disponíveis para acesso através do link ou pelo site oficial da Prefeitura de Nova Friburgo, na aba “Cidadão”, em seguida “Casa do Trabalhador”.