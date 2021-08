Serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo continua sendo pela empresa Nova Faol - Paula Valviesse

Serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo continua sendo pela empresa Nova FaolPaula Valviesse

Publicado 04/08/2021 17:05

A empresa Nova Faol, que está responsável pelo serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo enquanto a empresa vencedora da licitação não assume, voltou atrás na decisão de entregar o serviço ao município . Segundo a empresa, a retratação se resume à questão de que, independente do que aconteça com o processo de transporte, a cidade e a população não ficarão sem transporte.

A Prefeitura de Nova Friburgo confirmou o recebimento do pedido de retratação da empresa quanto ao requerimento de entrega do serviço de transporte e informou que vai analisar o documento: “O município, contudo, enfatiza que existe um contrato assinado com outra empresa em andamento. Não cabe, portanto, qualquer manifestação neste momento a respeito das intenções da atual prestadora do serfviço”, diz a nota.

Publicidade

A decisão de entrega do serviço foi protocolada na Prefeitura no dia 15 de abril. Por conta disso, o município entrou na Justiça para garantir a continuidade do serviço por meio de uma liminar e também realizou um processo de licitação emergencial para resolver a questão do transporte.