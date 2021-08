Casos da variante Delta são detectados em Nova Friburgo - Reprodução

Publicado 04/08/2021 16:46

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, emitiu um comunicado nesta quarta-feira (4/08) sobre a detecção de seis novos casos de variantes da Covid-19 na cidade. Pela primeira foram registrados infectados no município com a cepa Delta, que é considerada mais contagiosa.

Segundo o município, da variante indiana, B1.617-2 (Delta), foram identificados quatro casos, dois homens e duas mulheres, com idades entre 01 e 49 anos, dos bairros: Cascatinha, Nova Suíça, Olaria e um endereço não identificado.

Também foram encontrados dois novos casos da brasileira P1, denominada Gama, um homem e uma mulher de 30 a 49 anos. Esses são moradores de Conselheiro Paulino e Loteamento São Jorge.

Os casos foram descobertos após o sequenciamento genômico feito pelo Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ) com as amostras coletadas e enviadas à capital pelo município. No final de julho, a Prefeitura informou que o município foi selecionado para participar da pesquisa genômica feita pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, com instrução do Ministério da Saúde.

Sobre os casos, a Secretaria Municipal de Saúde e a Subsecretaria de Vigilância em Saúde ressalta que todos os contaminados tiveram os sintomas em junho e julho, e todos eles já passaram pelo período de infecção.

A Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo realizou o contato com alguns desses pacientes e todos eles estão bem. Lembrando que é necessário manter as medidas restritivas para frear a contaminação pela covid-19, através do uso de máscara da forma correta, higienização correta das mãos com álcool em gel e o distanciamento físico. Além, é claro, da vacinação de primeira e segunda dose para completar o esquema de imunização.