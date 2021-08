Drogas aprendidas pelos policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo em uma das ações de combate ao tráfico - Divulgação

Publicado 03/08/2021 18:46

Nesta segunda-feira (2/08), os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo realizaram três ações de combate ao tráfico, que resultaram na prisão de três pessoas pelo crime. Ao todo, foram retirados das ruas 138 papelotes de cocaína e 23 unidades de maconha. No último domingo (1/08), em outra operação contra o tráfico de drogas, um homem de 40 anos foi abordado com 40 papelotes de cocaína e ainda tentou oferecer suborno aos PMs, sendo autuado pelos crimes de tráfico e corrupção ativa.

Um suspeito de 31 anos foi abordado na Rua Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino, pelos PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo). Com ele foram apreendidos 22 papelotes de cocaína e 23 unidades de maconha, além de R$ 123 em dinheiro.

Também no distrito de Conselheiro, um homem de 18 anos foi preso com 37 papelotes de cocaína pelos PMs do Serviço Reservado. O suspeito foi detido na Rua Rio Caraíba, no Loteamento Três Irmãos.

O terceiro suspeito foi abordado na Rua Uruguaiana, no Alto de Olaria, pelos PMs do Patamo. Com ele foram apreendidos 79 papelotes de cocaína e R$ 117 em dinheiro.

Todos os suspeitos, as drogas e o dinheiro apreendidos foram encaminhados para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde os casos foram registrados.

No domingo, em ação de combate ao tráfico na Rua Santa Catarina, no Loteamento Bela Vista, em Olaria, um homem de 40 anos, abordado com 40 papelotes de cocaína, ofereceu R$ 3 mil aos PMs para não ser preso. Com isso, ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime de tráfico e também por corrupção ativa.