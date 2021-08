Prefeitura de Nova Friburgo montou um ponto de apoio emergencial e temporário na Escola Municipal Dante Magliano - Divulgação

O Grupo de Trabalho composto pelas secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude; de Saúde; de Educação; de Ordem e Mobilidade Urbana; de Gabinete; Defesa Civil; e a Subsecretaria Municipal de Comunicação, divulgou um balanço das ações de acolhimento em pessoas em situação de rua, devido a queda acentuada na temperatura na última semana.

Na quinta-feira (29/07), foram realizadas 18 abordagens, com 8 moradores acolhidos. Na sexta-feira (30/07), foram realizadas 25 abordagens, com 11 pessoas acolhidas. No sábado (31/07), foram realizadas 23 abordagens, com 12 acolhimentos. No domingo (1/08), foram realizadas 25 abordagens, com 13 abrigamentos. Na segunda-feira (2/08), foram realizadas 22 abordagens com 13 abrigamentos.

É importante destacar que, apesar desse acolhimento emergencial, a Secretaria de Assistência Social continua a realizar atendimento às pessoas em situação de rua no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que fica na Rua Carlos Magno do Vale, 26, no Centro, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O Grupo de Trabalho de Combate aos Riscos Humanitários Causados por Condições Climáticas Severas foi criado através da portaria nº 1.554, de 28 de julho, para responder às Condições Climáticas Severas, ou seja, toda alteração climática capaz de gerar danos sociais irreparáveis, como o frio, chuvas torrenciais dentre outros fenômenos climáticos.

O município conta com um ponto de apoio para as pessoas em situação de rua, que fica localizado em Duas Pedras (o mesmo que a população já tem conhecimento). Esse ponto de apoio conta atualmente com oito pessoas, em acompanhamento sistemático pelo CREAS, sua equipe e encaminhados para outros locais em casos de necessidade. Além disso, para atender a necessidade de abrigo, o município implantou um ponto de acolhimento temporário na Escola Municipal Dante Magliano, na Ponte da Saudade.

As abordagens começaram a ser feitas na quinta-feira (29/07), com a presença de uma van especial da Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social e com a Guarda Municipal. Desde então, as abordagens têm ocorrido diariamente, tendo início às 18h e com término à meia noite, sendo os acolhidos encaminhados para a Escola Municipal Dante Magliano. No local é disponibilizado alimentação, higiene, acompanhamento profissional e segurança.