Ponto de comercialização de flores no bairro Ypu, em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 05/08/2021 18:30

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, divulgou nesta quinta-feira (5/08) a intenção do município em revitalizar a área onde os floricultores do município comercializam as flores de corte, no bairro Ypu. Segundo a informação, a meta é transformar o local em mais um ponto turístico e ainda garantir a segurança dos trabalhadores e compradores.



Nova Friburgo está entre as principais cidades exportadoras de flores de corte do Brasil. E o local, que fica às margens da RJ-116, já é um ponto conhecido dos clientes.



Pela manhã, uma equipe da Secretaria de Assistência Social visitou a área e, durante a fiscalização, constatou problemas estruturais nos pontos cobertos, como madeiras soltas ou quebradas. Ainda de acordo com o prefeito, as intervenções no local serão executadas com participação ativa dos floricultores.

Apesar do anúncio feito pelo prefeito, ainda não há previsão de início das obras no local e nem informações sobre abertura de processo de licitação.