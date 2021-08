Prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, com o secretário Marcinho Alves, na assinatura do termo de cooperação - Divulgação

Publicado 05/08/2021 18:10

O secretário de Assistência Social de Nova Friburgo, Marcinho Alves, usou as suas redes sociais nesta semana para divulgar a assinatura de um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Governo do Estado quanto ao programa Supera RJ. Segundo Marcinho, a implementação do programa será executada pela Secretaria, sendo as informações sobre cadastro e entrega de cartões divulgadas em breve.

Ainda de acordo com o secretário, cerca de 760 pessoas serão beneficiadas com o auxílio emergencial do Governo do Estado. Uma força-tarefa da Secretaria de Assistência Social será montada para garantir a entrega dos cartões aos beneficiários.

Os valores pagos pelo Supera RJ para famílias em situação de vulnerabilidade, inscritas no CadÚnico, é de, no mínimo, R$ 200, com adicional de R$ 50 por cada filho menor de idade, limitado a dois filhos, ou seja, o benefício pode chegar a R$ 300.