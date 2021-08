Embalagens recolhidas foram entregues para descarte adequado - Divulgação

Publicado 06/08/2021 18:25

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, divulgou o balanço da ação realizada na quarta-feira (4/08), em Vargem Alta, na qual foram recolhidas embalagens de agrotóxico, tendo como polo o Colégio Municipal Ceffa Flores. Ao longo do dia, 109 produtores rurais foram atendidos, totalizando 8.749 embalagens vazias entregues para destinação adequada.



A ação organizada pelo município, foi realizada através da parceria entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento; a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos da Região Serrana Fluminense (ARASEF); a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio); o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV); e o Colégio Municipal Ceffa Flores.

A destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos é um procedimento complexo e que requer a participação de todos os agentes envolvidos na fabricação, comercialização, utilização, licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades relacionadas com o manuseio, transporte, armazenamento e processamento dessas embalagens.

Sendo assim, o agricultor deve estar atento para a destinação correta deste tipo de embalagem, diminuindo, assim, o risco para a saúde das pessoas e de contaminação do meio ambiente. No caso de Nova Friburgo, existe um local de recolhimento dessas embalagens, que fica na Ceasa, em Conquista.