O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, recebeu Caroline Klein e Rita Silva em seu gabinete - Divulgação

Publicado 09/08/2021 18:04

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado, nesta segunda-feira (9/08), sobre o retorno de Caroline Klein ao cargo de secretária de Educação (SME). A gestora esteve à frente da Secretaria no início do ano, mas se afastou do cargo em 15 de fevereiro. Caroline Moura Klein é professora, com formação em Letras e pós-graduação em Administração, Orientação e Supervisão Escolar. Concursada pelo município desde 2001, Caroline carrega uma bagagem de mais de 20 anos de experiência, tanto na rede pública quanto na rede privada.

Com a volta de Caroline, a professora Rita Silva, que foi secretária durante os últimos meses, continuará atuando na SME como assessora técnica. Além disso, o Executivo ainda realizou mudanças nas subsecretarias vinculadas à Educação. A Subsecretaria Pedagógica de Gestão de Ensino e Aprendizagem será ocupada por Cintia Damazio, enquanto a Subsecretaria Administrativa ficará com Carlos Veiga

O Prefeito Johnny Maycon recebeu as gestoras em seu gabinete e prestou suas homenagens à ex-secretária Rita. “Agradeço imensamente o excelente trabalho realizado pela Rita Silva, que ocupou o cargo de secretária enquanto foi necessário até o retorno definitivo da Carol. Continuaremos o trabalho de reestruturação da nossa rede de ensino para que possamos oferecer uma Educação de qualidade para as nossas crianças”, ressaltou o prefeito Johnny Maycon.