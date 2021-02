Por O Dia

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou uma nota nesta segunda-feira (15/02) na qual comunica o desligamento temporário da atual secretária de Educação, Caroline Moura Klein, que desde o início do governo estava à frente da pasta. Segundo o Executivo, a saída de Caroline foi por questões pessoais.



Agora, quem assume a pasta interinamente é a também servidora concursada Rita de Cassia de Jesus Silva, que atuou como coordenadora da supervisão escolar de 2012 a 2020 no município e tem 30 anos de atuação no magistério. Rita de Cássia estava como assessora técnica da secretaria de educação.