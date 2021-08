Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 08/08/2021 19:25 | Atualizado 08/08/2021 19:30

Com a chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou um novo calendário. A princípio, a imunização com a primeira dose para o público geral vai ocorrer na segunda e terça-feira. Entre quarta e sexta-feira está prevista a vacinação com a segunda dose.

Nesta segunda-feira (9/08), serão imunizadas as pessoas de 30 e 29 anos, sem comorbidades. Na terça-feira (10/08) será a vez das pessoas com 28 e 27 anos.

A imunização acontece das 9h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Lagoinha; e na Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Geraldo.

Para estes públicos, nas datas determinadas, das 9 às 13h, também haverá vacinação nas Estratégias de Saúde da Família de Centenário; São Lourenço; Campo do Coelho; Conquista; Nova Suíça; Amparo; Riograndina; Olaria (I,II,III); Lumiar; São Pedro da Serra; Stucky; Varginha; e Mury. Já a Unidade de Rio Bonito só funcionará na terça, mas vai imunizar neste dia todas as quatro faixas etárias.

Segunda dose para diabéticos, obesos e doentes crônicos

A segunda dose para diabéticos acima dos 18 anos, obesos e doentes crônicos (de 47 a 59 anos), que também havia sido suspensa na semana passada por causa da falta de vacinas, foi remarcada para esta quarta (11/08) e quinta-feira (12/08).

A imunização acontece das 9h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Lagoinha;

Para estes públicos também haverá imunização, das 9 às 13h, na quarta-feira, nas Estratégias de Saúde da Família de Centenário; São Lourenço; Campo do Coelho; Conquista; Nova Suíça; Amparo; Riograndina; e Olaria (I,II,III). Já na quinta-feira, a aplicação acontece nas ESFs de Varginha; Mury; Stucky; Vargem Alta; Lumiar; e São Pedro da Serra.

Segunda dose para pessoas de 38 anos que foram imunizadas com a CoronaVac

Na sexta-feira (13/08), o município vai aplicar a segunda da CoronaVac para as pessoas com 38 anos que receberam este imunizante. A vacinação acontece das 9h às 15h, nos quatro postos de imunização, e das 9h às 13h, nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs).