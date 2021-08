Medida tem prazo de avaliação estimado em 60 dias - Google

Medida tem prazo de avaliação estimado em 60 diasGoogle

Publicado 07/08/2021 15:36

A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) de Nova Friburgo divulgou, neste sábado (7/08), nas redes sociais da Prefeitura, a alteração no sentido do trânsito da Rua Pastor Meyer e da Alameda João Torres Xavier. A partir da próxima segunda-feira (9/08) a Alameda volta a ter sentido Paissandu, com saída dos veículos no trecho final da Avenida Doutor Galdino do Valle Filho. Já a entrada na Rua Pastor Meyer passa a ser pela rotatória.

A direção no trânsito nessas ruas estava sentido Olaria, desde a mudança do ponto final dos ônibus intermunicipais, que antes tinham como parada final a Alameda João Torres. Agora os coletivos estão com ponto de embarque e desembarque de passageiros no final do trecho da RJ-116, sentido Rio de Janeiro (Avenida Galdino do Valle Filho).

Publicidade

Segundo a Smomu, a inversão do sentido das vias terá um prazo de avaliação de 60 dias. Depois disso, a Secretaria definirá se mantém a alteração ou desfaz a inversão.