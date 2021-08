Avenida Alberto Braune, em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 09/08/2021 18:30

Por meio de um acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio, os estabelecimentos comerciais de Nova Friburgo estão autorizados a abrir na próxima segunda-feira (16/08), feriado pelo Dia do Comerciário. A Medida se dá em razão da pandemia, mas para funcionar as empresas devem assinar o termo de adesão à convenção coletiva.

Braulio Rezende, presidente do Sincomércio, explica que a iniciativa visa a abrandar os prejuízos que o comércio vem acumulando desde 2020 e que se intensificaram nos primeiros meses deste ano devido ao agravamento da pandemia. A exemplo do que já ocorreu com o feriado pelo Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, as empresas que optarem por funcionar precisam assinar termo de adesão à convenção coletiva da categoria, de forma a regulamentar a abertura em data especial.

“O Dia do Comerciário, assim como o 1º de maio, é um dos poucos feriados em que normalmente não existe permissão para funcionamento. Mas, no momento, eu e a presidente do Sindicato dos Empregados, Therezinha Affonso Jordão, concordamos que, em caráter excepcional, seria importante dar essa liberdade ao comércio, que guarda grandes perdas em decorrência da crise causada pela pandemia”, comenta ele, também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo.

Braulio Rezende ressalta que o termo de adesão – que deve ser ajustado para os feriados previstos na convenção e para extensão de horário em datas especiais, como Dias das Mães, dos Namorados, dos Pais, das Crianças e no Natal – significa a garantia de observância dos direitos dos comerciários. O documento exige anuência dos dois sindicatos, patronal e laboral, para ter assegurada sua validade.

O presidente lembra ainda que o Dia do Comerciário, festejado em outras cidades no mês de outubro, há vários anos foi antecipado em Nova Friburgo para a terceira segunda-feira de agosto, que em 2021 cairá no dia 16: “Percebemos que empresários, funcionários e consumidores aceitaram bem a mudança e incorporaram à sua rotina a comemoração adiantada pelo Dia do Comerciário”, acentua.

Os municípios da área de abrangência do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio, obrigados a seguir o acordo coletivo de Nova Friburgo em todas as suas cláusulas, são Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.